На Кэти Перри подала в суд дизайнер, которую зовут Кэти Перри
Дело очень запутанное
Помните, как Кайли Миноуг судилась с Кайли Дженнер за имя? Похожая ситуация случилась с Кэти Перри и Кэти Перри. И нет, у певицы не раздвоение личности. Просто в Австралии есть дизайнер, которую тоже зовут Кэти Перри. И последняя обвиняет звезду в нарушении прав на товарный знак.
Против Кэти Перри (Katy Perry) предъявлен иск австралийского дизайнера по имени Кэти Перри (Katie Perry). Дело в том, что певица продает в Австралии собственную одежду под своим сценическим именем, которое очень похоже на имя австралийской Пэрри. Об этом пишет Sydney Morning Herald.
Истец Кэти Перри, чье официальное имя Кэти Джейн Тейлор, использует свою девичью фамилию для собственного бренда. Еще в октябре 2019 года она возбудила дело в федеральном суде против Пэрри за нарушение прав на товарный знак, который она зарегистрировала в 2008 году.
Однако юристы Кэти Перри от ее имени отрицают все обвинения. По их словам, сценический псевдоним исполнительницы появился ранее – в 2004 году. Сама артистка происходящее не комментирует, и, конечно, на слушании дела не появилась.
"Кэти не будет давать показания", – заявил адвокат Кэти Перри Ричард Кобден на досудебном слушании в четверг.
Оба бренда продают разную одежду, от платьев и топов до масок и накидок. Сообщается, что обе стороны должны встретиться в суде позднее.
Ранее Кэти Перри показала, как выглядит спустя два месяца после родов.
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