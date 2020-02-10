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В юбке со стрелами и птицами: эпатажный Билли Портер появился на красной дорожке Оскара 2020

Актер открыл красную дорожку 92-й церемонии награждения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:31
Билли Портер на Оскаре 2020
Билли Портер на Оскаре 2020
Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится вручение одной из самых главных и ожидаемых премий в мире кино "Оскар-2020". И пока все в ожидании официальной части, которая начнется в 1.30 по киевскому времени, гости церемонии уже начинают съезжаться на красную дорожку. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите, как проходила подготовка к церемонии награждения премией "Оскар-2020":

Красную дорожку 92-й церемонии открыл американский актер Билли Портер. Звезда эпатажа умеет удивлять публику, поэтому каждый его выход в свет – непредсказуемый.

Образ Билли Портер на Оскаре 2020
Фото: Getty Images
Образ Билли Портер на Оскаре 2020
Фото: Getty Images
Образ Билли Портер на Оскаре 2020
Фото: Getty Images
Образ Билли Портер на Оскаре 2020
Фото: Getty Images
Образ Билли Портер на Оскаре 2020
Фото: Getty Images
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Знаменитость для такого важного события сделал ставку на неординарном образе золотой птицы. Наряд от английского модельера Giles Deacon состоит из пышной оранжевой юбки с изображениями стрел и птиц, а также верхней части, украшенной перьями золотистого оттенка. Ярким акцентом наряда Билли стала массивная обувь на шнуровке в бронзовом оттенке.

Напомним, ранее "Сегодня" уже рассказывали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020". Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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