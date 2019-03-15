На лабутенах и в цветном платье: Мелания Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии

Первая леди США пришла на деловую встречу

Мелания Трамп Фото: AFP

В преддверии Дня святого Патрика в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, а также торжественная презентация трилистника — символа праздника Дня святого Патрика.

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На мероприятии присутствовала и первая леди США Мелания Трамп, которая выбрала зеленый наряд в цвет праздника. На публике Мелания появилась в приталенном платье с воротником от Diane von Furstenberg.

Мелания Трамп Фото: AFP

Свой деловой образ жена Трампа дополнила туфлями Christian Louboutin, аккуратной укладкой и любимым макияжем smoky eyes. На официальном приеме Мелания Трамп была в хорошем расположении духа и часто улыбалась своему супругу – Дональду Трампу.

Мелания Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Фото: AFP

Напомним, ранее эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior. А также во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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