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На смену Джей Ло: кто станет новой иконой стиля

Известная модель спустя 30 лет карьеры станет иконой стиля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Фото: AFP

В начале лета, во время ежегодной церемонии награждения премией Council of Fashion Designers of America, голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес официально получила статус иконы стиля. Но теперь не она одна будет носить это почетное звание. Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая давно неофициально признана одной из самых стильных женщин мира, также получит титул в фэшн-индустрии.

Папарацци узнали о новом любовнике Наоми Кэмпбелл. Детали в видео:

По версии British Fashion Awards Наоми Кэмпбелл станет иконой стиля уже в декабре этого года. Как сообщает британское издание Vogue, именно благодаря неординарным предпочтениям в стиле члены жюри British Fashion Awards 2019 единогласно решили, что в конце года 49-летняя "черная пантера" получит звание иконы стиля. 

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Супермодель даже успела прокомментировать такую новость на своей странице в Instagram и отметила, что для нее это крайне важно. 

INSTAGRAM (@naomi)

"Я настолько восхищена и горда, что получу премию Fashion Icon 2 декабря на The Fashion Awards 2019 в Лондоне. После 30 лет работы в индустрии моды и изучения ее со всех точек зрения, путешествий по миру и поиска цели своей жизни в активизме, для меня так важно, что я вернулась в Лондон, чтобы получить такое невероятное признание моей жизни и работы. Спасибо каждому человеку, который был частью моего путешествия с первого дня", – написала Наоми. 

Напомним, Наоми Кэмпбелл позировала на вечеринке в "золотом" платье Valentino. Ранее Наоми была замечена на Неделе моды в нигерийском городе Лагосе.

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Источник: Vogue
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