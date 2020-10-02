На стиле даже дома: Кейт Миддлтон повторила свой образ в платье Dolce & Gabbana

Герцогиня Кембриджская надела для Zoom-встречи желтое платье с турнира Уимблдон 2018

Кейт Миддлтон повторила свой образ с Умблдонского турнира 2018 года. Для Zoom-встречи герцогиня Кембриджская надела желтое платье от Dolce & Gabbana, стоимостью более тысячи долларов.

Принц Уильям и герцогиня Кейт провели видеозвонок с местными владельцами бизнеса и службами быстрого реагирования острова Кенгуру в Австралии. Королевская чета узнала, как небольшое сообщество реабилитировалось после ужасных лесных пожаров в начале этого года, и даже встретилась с коалой по имени Грейс, которую спасли волонтеры.

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время Zoom-встречи

Скриншот: instagram.com/kensingtonroyal/

Во время разговора Кейт появилась в уже знакомом нам желтом платье из коллекции D&G 2017 года с оборками на рукавах и вырезом на груди. Именно в этом наряде она была замечена на трибунах во второй день Уимблдона два года назад.

Кейт Миддлтон в платье Dolce & Gabbana Фото: Getty Images

Стоимость такого же платья как у Кейт Миддлтон – 1256 долларов на сайте.

Ранее мы рассказывали, как прошел показ Balmain на Неделе Моды в Париже.

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