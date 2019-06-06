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На все случаи жизни: самые актуальные босоножки на лето 2019

Каблук, танкетка или платформа – выбираем свою идеальную пару

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:59
Красивые идеи женских босоножек на лето
Красивые идеи женских босоножек на лето
Фото: Pinterest

Выбор летней обуви – щепетильный вопрос, ведь хочется, чтобы было стильно и удобно одновременно. А главное – чтобы дышала нога и не потела. Особенно, если способ жизни требует постоянной активности. Но женщины зачастую пренебрегают комфортом и делают ставку на красоте.

Более подробно о том, какая форма обуви в тренде 2019 – смотрите в нашем сюжете:


Благо, новинки в обувной моде нацелены в первую очередь на максимальное удобство, поэтому и тренды 2019 создаются на основе комфорта. Летом 2019 году актуальны босоножки на устойчивом каблуке и с ремешками, чтобы максимально фиксировать стопу. И это лучшее, что могли предложить дизайнеры во имя избежания деформации ноги. 

Сегодня.Lifestyle помогут вам разобраться в трендовых моделях и расскажут в этой статье, какие босоножки лучше выбрать на лето 2019. 

Босоножки на танкетке: стильные идеи обуви на лето

Выбор обуви на танкетке – непростой процесс. Слишком высокие босоножки могут навредить здоровью, поэтому при выборе таких моделей, помните, что летом ноги отекают и увеличиваются в размере. Обязательно нога должна фиксироваться благодаря ремешкам и завязкам. 

Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
Женские босоножки на танкетке: идеи на лето 2019
Фото: Pinterest
1/10

К стати, если вам сложно ходить на босоножках с высокой танкеткой, можно найти свой оптимальный вариант – удобно и стильно. Носить босоножки летом можно под платье, шорты, джинсы и костюмы. Это не привередливый фасон обуви и сочетается с разными стилями. 

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Выбираем модные босоножки на платформе

При выборе босоножек на платформе в первую очередь обращайте внимание на материал внутреннего покрытия. Лучше всего, если это будет натуральная кожа. Правда, современные технологии сейчас позволяют производить экоматериал, который весьма комфортный при носке. 

Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
Босоножки на платформе – тренд 2019
Фото: Pinterest
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Женские босоножки на платформе – весьма удобная обувь на каждый день и круто сочетается с простой одеждой. Для более романтического образа можно надеть легкое летнее платье и вы готовы к свиданию!

Женские босоножки на каблуках – залог удачного образа на вечер 

Каблуки – синоним женственности и элегантности. В таких босоножках особо по городу не побегаешь, но как красиво она смотрится на дамской ножке. Правда, все зависит от формы каблука. Босоножки на толстом каблуке способны обеспечивать комфорт долго.

Выбираем трендовые босоножки на каблуках
Фото: Pinterest
Выбираем трендовые босоножки на каблуках
Фото: Pinterest
Выбираем трендовые босоножки на каблуках
Фото: Pinterest
Выбираем трендовые босоножки на каблуках
Фото: Pinterest
Выбираем трендовые босоножки на каблуках
Фото: Pinterest
Выбираем трендовые босоножки на каблуках
Фото: Pinterest
Выбираем трендовые босоножки на каблуках
Фото: Pinterest
1/7

Сейчас актуальными стали модели на необычных каблуках в виде рюмки или бокала. О таких тенденциях больше вы можете узнать по ссылке. В любом случае, среди множества неординарных предложений свою идеальную пару босоножек вы точно найдете. 

Важный совет

Максимально долго походите по магазину, в котором примеряете босоножки. Важно, чтобы каблук, танкетка или платформа были очень устойчивыми. Особенно, если дело касается выбора обуви на каждый день. 

Напомним, ранее мы рассказывали о необычной новинке в мире моды – обуви с имитацией грязи и поношенности. Также в нашей статье узнайте о самых популярных кроссовках в этом году.

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