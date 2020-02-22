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Нацотбор на Евровидение-2020: невероятный образ Тины Кароль в финале

Певица появилась в элегантном черном платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:51

В этом году украинская певица Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение". В первом полуфинале звезда появилась в облегающем платье от украинского дизайнера, во втором – Тина Кароль и вовсе взбудоражила фантазии зрителей и даже своих коллег откровенным нарядом.

В финале Нацотбора Тина Кароль появилась в элегантном черном платье, с фирменными крупными локонами и нюдовым макияжем. Пользователи Сети уже оценили образ Тины Кароль и делятся ее фото.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: YouTube

INSTAGRAM

Отметим, в финал Нацотбора на "Евровидение-2020" вышли шесть участников: KRUТЬ, GO-A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod.

Узнайте также подробности второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020":

Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" проходит 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы также поделились онлайн-трансляцией Нацотбора на "Евровидение". Отметим, финал феерично открыла Верка Сердючка, которая к тому же выпила на сцене бокал шампанского и исполнила культовую песню Dancing Lasha Tumbai, с которой представляла Украину на международном конкурсе.

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