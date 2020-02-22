Нацотбор на Евровидение-2020: невероятный образ Тины Кароль в финале
Певица появилась в элегантном черном платье
В этом году украинская певица Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение". В первом полуфинале звезда появилась в облегающем платье от украинского дизайнера, во втором – Тина Кароль и вовсе взбудоражила фантазии зрителей и даже своих коллег откровенным нарядом.
В финале Нацотбора Тина Кароль появилась в элегантном черном платье, с фирменными крупными локонами и нюдовым макияжем. Пользователи Сети уже оценили образ Тины Кароль и делятся ее фото.
Отметим, в финал Нацотбора на "Евровидение-2020" вышли шесть участников: KRUТЬ, GO-A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod.
Узнайте также подробности второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020":
Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" проходит 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Ранее мы также поделились онлайн-трансляцией Нацотбора на "Евровидение". Отметим, финал феерично открыла Верка Сердючка, которая к тому же выпила на сцене бокал шампанского и исполнила культовую песню Dancing Lasha Tumbai, с которой представляла Украину на международном конкурсе.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.