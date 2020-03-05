Надела пальто 13-летней давности: образ Кейт Миддлтон во второй день тура в Ирландии

Герцогиня облачилась в белое пальто от Reiss

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон находятся сейчас в Ирландии с официальным визитом. В первый день герцогиня Кембриджская надела изумрудный наряд, который состоял из пальто Catherine Walker и платья Alessandra Rich стоимостью в 2235 долларов (около 55 тысяч гривен).

Второй день тура у королевской четы начался с посещения Национального ирландского центра по охране ментального здоровья молодежи. Для выхода в свет Кейт сделала ставку на приталенном пальто Reiss молочного оттенка. Но, как оказалось этот элемент королевского гардероба совсем не новый.

Кейт Миддлтон в старом пальто Фото: Getty Images

В 2007 году супруга принца Уильяма в этом самом пальто появилась на дне рождения старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса. Позже герцогиня надевала его еще два разы.

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Напомним, одним из самых любимых брендов герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон является именно Alexander McQueen. Так, в город Данди, где состоялось открытие филиала музея Виктории и Альберта V&A Dundee, Кейт прибыла в платье в шотландскую клетку тартан именно от этого дизайнера.

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