Надежда Мейхер показала фото в идеальном платье

Надежда Мейхер-Грановская опубликовала фото в платье своего собственного бренда

Надежда Мейхер. Фото: instagram.com/nadyameiher

Певица Надежда Мейхер, которая недавно показала, как танцует на пуантах, опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой на ней надето красивое белое платье ее именного бренда.

Платье очень эффектно облегает фигуру звезды. А в отражении зеркала видно, что сзади ему придает изюминки открытая спина. Под наряд Мейхер надела черные босоножки на высокой платформе.

Надежда Мейхер Фото: instagram.com/nadyameiher

"И мой бренд женской одежды с летом никак не хочет расставаться", – подписала снимок звезда.

Не так давно в белом платье от D&G появилась и латиноамериканская исполнительница Дженнифер Лопес. На одном из снимков, выложенных ею в Instagram, Джей Ло запечатлена со своим бойфрендом Алексом Родригесом, сидящими на ступеньках. На ней надето кружевное белое платье с глубоким декольте, бежевые босоножки и солнцезащитные очки, а в руках певица держит полосатую сумку Chanel.