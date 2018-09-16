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Надя Дорофеева показала, как делает ежедневный мейк

Певица Надя Дорофеева раскрыла секреты своей красоты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая не так давно опубликовала фото в мерцающем вечернем платье, выложила в своем Instagram фрагмент видео, в котором рассказала, как делает свой ежедневный макияж. 

"Секреты моего дневного мейка уже в DodoVLOG", – сообщила звезда.

В ролике она показывает, с чего начать нанесения мейка, какие использовать косметические средства, а также делится некоторыми секретами, например, как зрительно уменьшить нос.

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Напомним, ранее в Нью-Йорке певица Рианна посетила мероприятие, посвященное годовщине ее бьюти-бренда под названием Fenty Beauty. Если несколько дней назад на свой же благотворительный бал Рианна надела необычный, но очень эффектный наряд белого цвета, то теперь звезда предпочла платье цвета фуксии от Calvin Klein с высоким разрезом и воланами, под которое подобрала босоножки в тон.

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Источник: "Сегодня"
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