Наоми Кэмпбелл произвела фурор новой прической

Наоми Кэмпбелл вышла на публику в очень непривычном образе

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty

Наоми Кэмпбелл, не так давно снявшаяся в новой рекламной кампании бренда Burberry вместе со матерью, изумила всех своим новым появлением. В эти дни во французской столице как раз стартовала мужская Неделя моды, в рамках которой не только на подиумах, но и на улицах Парижа можно встретить немало представителей шоу-бизнеса и просто стильных людей.

Вот и накануне вечером была запланирована презентация новой коллекции Louis Vuitton, среди гостей которого оказалась Наоми Кэмбелл. Только вот некоторые ее узнали не сразу, поскольку культовая британская модель кардинально изменила имидж.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty

48-летняя Кэмпбелл впервые за долгое время решила отказаться от использования привычных гладких париков, выйдя на публику со своими родными короткими волосами.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty

Стоит признать, что ей очень идет каштановый оттенок. А подобранная в тон одежда в бежевых тонах лишь еще более подчеркнула новый образ звезды.

Напомним, 12 октября в Великобритании прошла свадьба принцессы Евгении. В числе первых звезд, приехавших на церемонию, была и всемирно известная супермодель Наоми Кэмбелл. По такому случаю она надела серебристо-черное платье от Ralph & Russo с перьями, идеально подчеркивающее фигуру. Дополняли образ болеро и невероятной красоты шляпка в тон.