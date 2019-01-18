Наоми Кэмпбелл произвела фурор новой прической
Наоми Кэмпбелл вышла на публику в очень непривычном образе
Наоми Кэмпбелл, не так давно снявшаяся в новой рекламной кампании бренда Burberry вместе со матерью, изумила всех своим новым появлением. В эти дни во французской столице как раз стартовала мужская Неделя моды, в рамках которой не только на подиумах, но и на улицах Парижа можно встретить немало представителей шоу-бизнеса и просто стильных людей.
Вот и накануне вечером была запланирована презентация новой коллекции Louis Vuitton, среди гостей которого оказалась Наоми Кэмбелл. Только вот некоторые ее узнали не сразу, поскольку культовая британская модель кардинально изменила имидж.
48-летняя Кэмпбелл впервые за долгое время решила отказаться от использования привычных гладких париков, выйдя на публику со своими родными короткими волосами.
Стоит признать, что ей очень идет каштановый оттенок. А подобранная в тон одежда в бежевых тонах лишь еще более подчеркнула новый образ звезды.
Напомним, 12 октября в Великобритании прошла свадьба принцессы Евгении. В числе первых звезд, приехавших на церемонию, была и всемирно известная супермодель Наоми Кэмбелл. По такому случаю она надела серебристо-черное платье от Ralph & Russo с перьями, идеально подчеркивающее фигуру. Дополняли образ болеро и невероятной красоты шляпка в тон.