Наоми Кэмпбелл блистала в платье Alexander McQueen на вечеринке "Оскара"
Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье, расшитом бисером
В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премией "Оскар". А после официальной части состоялась традиционная вечеринка Vanity Fair.
В этом году настоящими звездами вечера стали Рози Хантингтон-Уайтли в платье от Versace, Кендалл Дженнер в Rami Kadi и Дженнифер Лопес в наряде от Zuhair Murad.
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Не менее ярким был и образ 48-летней модели Наоми Кэмпбелл. Звезда появилась на мероприятии в роскошном полупрозрачном платье в пол от Alexander McQueen из осенней коллекции 2016 года. Наряд был полностью расшит бисером и украшен цветными узорами в форме бабочек.
Look супермодели был дополнен кольцами, браслетами и объемной укладкой в стиле 70-х. Образ Кэмпбелл вызвал фурор среди фанатов и был оценен модными мировыми изданиями.
Напомним, что на афтепати "Оскара" также своим "голым" нарядом удивила и актриса Зои Кравиц. Видимо, она решила, что обычное вечернее платье – это слишком скучно, и явилась на вечеринку в полупрозрачном золотом бюстгальтере.
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