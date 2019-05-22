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Наоми Кэмпбелл – именинница: лучшие образы "черной пантеры"

22 мая супермодель отмечает день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Фото: Getty Images

Сегодня, 22 мая, свой день рождения отмечает одна из самых ярких и эффектных моделей мира Наоми Кэмпбелл. "Черной пантере" нет равных в силу ее неповторимой внешности и отменного чувства стиля.

О возлюбленных Наоми и ее желании стать матерью детально смотрите в сюжете:

Без присутствия Наоми не обходится ни один модный показ – сегодня она эпатирует публику в Нью-Йорке, а завтра в кругу самых влиятельных людей мира веселиться в Гонконге. Она эксцентрична, а ее персона всегда в центре внимания. Сегодня.Lifestyle решили вспомнить самые стильные и яркие образы 49-летней красотки, которыми она удивляла на протяжении года. 

Бал костюмов Met Gala 2019

На самое нашумевшее событие в Нью-Йорке тогда еще 48-летняя Наоми выбрала для выхода на ковровую дорожку лиловый наряд с перьями от модного дома Valentino. "Черная пантера" решила сделать ставку и на глубокое декольте и длинные ноги в кружевных колготках. Также у платья был длинный шлейф из перьев, а завершали образ нежно-розовые босоножки на каблуках.

Наоми Кэмпбелл в Valentino
Наоми Кэмпбелл в Valentino

Вечеринка La Nuit by Sofitel в Париже 

Для парижской вечеринки La Nuit by Sofitel модель выбрала эффектное синее платье с "крыльями" из коллекции Iris Van Herpen. Верх платья выполнен из прозрачной ткани пудрового оттенка. 

Наоми выбрала необычное платье от голландского бренда Iris van Herpen
Наоми выбрала необычное платье от голландского бренда Iris van Herpen
Фото: Getty Images

В макияже глаз у голливудской звезды преобладал бордовый оттенок. Из украшений "черная пантера" выбрала цепочку с двойным оборотом, браслеты и кольцо с крупным камнем. Стоит отметить, что роскошная и эпатажная модель удачно выбрала наряд и выделялась среди других звезд вечеринки.

Открытие музея в Катаре 

На открытии самого крупного музея на Ближнем востоке 48-летняя супермодель появилась в женственном платье классического кроя с короткими рукавами и острыми плечами. Образ получился "вкусным", а белый цвет подчеркивал темную кожу Наоми Кэмпбелл. 

Наоми Кэмпбелл в длинном белом платье с короткими рукавами и острыми плечами
Наоми Кэмпбелл в длинном белом платье с короткими рукавами и острыми плечами
Фото: AFP

Модель дополнила наряд ажурной белой сумкой, темными солнцезащитными очками и массивными украшениями: колье, серьгами, браслетами и кольцами. На этот раз волосы Наоми Кэмпбелл были распущены, без какой-либо укладки. 

Гала-вечер Time в Нью-Йорке 

Для гала-вечера Time 100 в Нью-Йорке "черная пантера" сделала ставку на золотистое платье в пол от модного дома Valentino. Наряд полностью прикрывал тело модели, но Наоми и смотрелась сексуально. Отметим, что модель снова сменила прическу, надев черный парик со стрижкой каре. 

Наоми Кэмпбелл в золотистом платье Valentino
Наоми Кэмпбелл в золотистом платье Valentino
Фото: AFP

Из-под струящейся ткани платья выглядывал острый носок золотистых туфлей-лодочек, которыми почетная гостья вечеринки довершила свой изысканный look. Из украшений выбор пал на миниатюрные кольца и часы на золотистом ремешке. 

Свадьба американского дизайнера Марка Джейкобса

Для праздничного вечера по случаю женитьбы одного из американских дизайнеров – Марка Джейкобса – "черная пантера" явилась в эффектном наряде, который состоял из длинной накидки, брюк с завышенной талией и короткого топа. Пикантности black total look добавляла черная сетка в горошек поверх подкаченного пресса модели. 

Наоми Кэмпбелл в брючном костюме из бархата
Наоми Кэмпбелл в брючном костюме из бархата
Фото: Getty Images

Знаменитость обожает драгоценности и каждый ее выход в свет – это эпатаж и роскошь. На этот раз модель позировала перед камерами с бриллиантовыми браслетами на двух запястьях рук. Также Наоми надела золотую подвеску. В завершении светского аутфита манекенщица обула черные туфли-лодочки на высоких каблуках. 

Церемония венчания принцессы Евгении

В числе первых звезд, приехавших на церемонию венчания принцессы Евгении, была и всемирно известная супермодель Наоми Кэмблелл. По такому случаю она надела серебристо-черное платье от Ralph & Russo с перьями, идеально подчеркивающее фигуру. Дополняли образ болеро и невероятной красоты шляпка в тон. На ногах модели красовались черные замшевые лодочки на шпильке. А в руках, скрытых под перчатками, Наоми несла небольшой клатч.

Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
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Также Наоми решила кардинально сменить прическу и надела парик. Кстати, недавно Кэмпбелл впервые за долгое время решила отказаться от использования привычных гладких париков, выйдя на публику со своими родными короткими волосами.

В предыдущий раз Кэмпбелл появилась на вечеринке Vanity Fair в длинном прозрачном платье, расшитом разноцветным бисером.

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