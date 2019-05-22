Наоми Кэмпбелл – именинница: лучшие образы "черной пантеры"

22 мая супермодель отмечает день рождения

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Сегодня, 22 мая, свой день рождения отмечает одна из самых ярких и эффектных моделей мира Наоми Кэмпбелл. "Черной пантере" нет равных в силу ее неповторимой внешности и отменного чувства стиля.

О возлюбленных Наоми и ее желании стать матерью детально смотрите в сюжете:

Без присутствия Наоми не обходится ни один модный показ – сегодня она эпатирует публику в Нью-Йорке, а завтра в кругу самых влиятельных людей мира веселиться в Гонконге. Она эксцентрична, а ее персона всегда в центре внимания. Сегодня.Lifestyle решили вспомнить самые стильные и яркие образы 49-летней красотки, которыми она удивляла на протяжении года.

Бал костюмов Met Gala 2019

На самое нашумевшее событие в Нью-Йорке тогда еще 48-летняя Наоми выбрала для выхода на ковровую дорожку лиловый наряд с перьями от модного дома Valentino. "Черная пантера" решила сделать ставку и на глубокое декольте и длинные ноги в кружевных колготках. Также у платья был длинный шлейф из перьев, а завершали образ нежно-розовые босоножки на каблуках.

Наоми Кэмпбелл в Valentino

Вечеринка La Nuit by Sofitel в Париже

Для парижской вечеринки La Nuit by Sofitel модель выбрала эффектное синее платье с "крыльями" из коллекции Iris Van Herpen. Верх платья выполнен из прозрачной ткани пудрового оттенка.

Наоми выбрала необычное платье от голландского бренда Iris van Herpen Фото: Getty Images

В макияже глаз у голливудской звезды преобладал бордовый оттенок. Из украшений "черная пантера" выбрала цепочку с двойным оборотом, браслеты и кольцо с крупным камнем. Стоит отметить, что роскошная и эпатажная модель удачно выбрала наряд и выделялась среди других звезд вечеринки.

Открытие музея в Катаре

На открытии самого крупного музея на Ближнем востоке 48-летняя супермодель появилась в женственном платье классического кроя с короткими рукавами и острыми плечами. Образ получился "вкусным", а белый цвет подчеркивал темную кожу Наоми Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл в длинном белом платье с короткими рукавами и острыми плечами Фото: AFP

Модель дополнила наряд ажурной белой сумкой, темными солнцезащитными очками и массивными украшениями: колье, серьгами, браслетами и кольцами. На этот раз волосы Наоми Кэмпбелл были распущены, без какой-либо укладки.

Гала-вечер Time в Нью-Йорке

Для гала-вечера Time 100 в Нью-Йорке "черная пантера" сделала ставку на золотистое платье в пол от модного дома Valentino. Наряд полностью прикрывал тело модели, но Наоми и смотрелась сексуально. Отметим, что модель снова сменила прическу, надев черный парик со стрижкой каре.

Наоми Кэмпбелл в золотистом платье Valentino Фото: AFP

Из-под струящейся ткани платья выглядывал острый носок золотистых туфлей-лодочек, которыми почетная гостья вечеринки довершила свой изысканный look. Из украшений выбор пал на миниатюрные кольца и часы на золотистом ремешке.

Свадьба американского дизайнера Марка Джейкобса

Для праздничного вечера по случаю женитьбы одного из американских дизайнеров – Марка Джейкобса – "черная пантера" явилась в эффектном наряде, который состоял из длинной накидки, брюк с завышенной талией и короткого топа. Пикантности black total look добавляла черная сетка в горошек поверх подкаченного пресса модели.

Наоми Кэмпбелл в брючном костюме из бархата Фото: Getty Images

Знаменитость обожает драгоценности и каждый ее выход в свет – это эпатаж и роскошь. На этот раз модель позировала перед камерами с бриллиантовыми браслетами на двух запястьях рук. Также Наоми надела золотую подвеску. В завершении светского аутфита манекенщица обула черные туфли-лодочки на высоких каблуках.

Церемония венчания принцессы Евгении

В числе первых звезд, приехавших на церемонию венчания принцессы Евгении, была и всемирно известная супермодель Наоми Кэмблелл. По такому случаю она надела серебристо-черное платье от Ralph & Russo с перьями, идеально подчеркивающее фигуру. Дополняли образ болеро и невероятной красоты шляпка в тон. На ногах модели красовались черные замшевые лодочки на шпильке. А в руках, скрытых под перчатками, Наоми несла небольшой клатч.

Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Наоми Кэмпбелл на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP 1/6

Также Наоми решила кардинально сменить прическу и надела парик. Кстати, недавно Кэмпбелл впервые за долгое время решила отказаться от использования привычных гладких париков, выйдя на публику со своими родными короткими волосами.

В предыдущий раз Кэмпбелл появилась на вечеринке Vanity Fair в длинном прозрачном платье, расшитом разноцветным бисером.

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