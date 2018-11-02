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Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе Burberry вместе со своей мамой

Стартует рождественская кампания 13 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24
Наоми Кэмпбелл с мамой. Фото: Getty
Наоми Кэмпбелл с мамой. Фото: Getty

Наоми Кэмпбелл, не так давно ставшая участницей показа новой коллекции Moschino и H&M, которая появится в продаже уже 8 ноября, в нынешнем году была выбрана одной из представительниц Burberry.

Бренд представил свою рождественскую кампанию, к которой обычно присоединяются самые яркие представители мира моды и шоу-бизнеса. В этом году креативный директор Burberry Рикардо Тиши собрал своих давних друзей, среди которых Наоми Кэмпбелл, ее мать Валери Моррис-Кэмпбелл, певица M. I. A и другие.

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Наоми Кэмпбелл для Burberry
Фото: Burberry

Новая рекламная кампания создавалась в стиле оптических иллюзий известной британской художницы Джуно Калипсо.

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Валери Моррис-Кэмпбелл для Burberry
Фото: Burberry

Поэтому в ней не будет привычных рождественских символов, вроде, искрящихся пузырьков шампанского в хрустальных бокалах или снежных шаров, а все будет достаточно просто и лаконично.

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M. I. A для Burberry
Фото: Burberry

Напомним, ранее бренд нижнего белья Intimissimi сделала лицом своей новой коллекции Ирину Шейк. Линейка была создана для домашнего ношения, поэтому все ее вещи пошиты из мягкого хлопка, шерсти и кашемира.

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Источник: "Сегодня"
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