Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе Burberry вместе со своей мамой

Стартует рождественская кампания 13 ноября

Наоми Кэмпбелл с мамой. Фото: Getty

Наоми Кэмпбелл, не так давно ставшая участницей показа новой коллекции Moschino и H&M, которая появится в продаже уже 8 ноября, в нынешнем году была выбрана одной из представительниц Burberry.

Бренд представил свою рождественскую кампанию, к которой обычно присоединяются самые яркие представители мира моды и шоу-бизнеса. В этом году креативный директор Burberry Рикардо Тиши собрал своих давних друзей, среди которых Наоми Кэмпбелл, ее мать Валери Моррис-Кэмпбелл, певица M. I. A и другие.

Наоми Кэмпбелл для Burberry Фото: Burberry

Новая рекламная кампания создавалась в стиле оптических иллюзий известной британской художницы Джуно Калипсо.

Валери Моррис-Кэмпбелл для Burberry Фото: Burberry

Поэтому в ней не будет привычных рождественских символов, вроде, искрящихся пузырьков шампанского в хрустальных бокалах или снежных шаров, а все будет достаточно просто и лаконично.

M. I. A для Burberry Фото: Burberry

Напомним, ранее бренд нижнего белья Intimissimi сделала лицом своей новой коллекции Ирину Шейк. Линейка была создана для домашнего ношения, поэтому все ее вещи пошиты из мягкого хлопка, шерсти и кашемира.