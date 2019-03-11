Дороже золота: Наоми Кэмпбелл в роскошном платье покорила Гонконг

Супермодель пришла на вечеринку в шикарном платье

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

После эффектного появления в Париже на Неделе моды знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл отправилась покорять Гонконг.

На вечеринке в честь Formula E 48-летняя Наоми появилась со своим 25-летним бойфрендом Лиамом Пейном. Красавица надела шикарное вечернее платье бежевого цвета, которое было расшито золотистыми камнями.

Образ известной модели дополняли драгоценные украшения – браслеты, подвеска на шее и кольца. В качестве обуви Наоми Кэмпбелл выбрала босоножки в тон платью на каблуке. Образ модели дополнял вечерний макияж и довольно простая прическа – прямые волосы.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Ее возлюбленный выбрал для выхода в свет черный смокинг с рубашкой. Но вместе влюбленная пара так и не позировала перед камерами, сделав вид, что они приехали порознь.

Британский певец Лиам Пейн Фото: Getty Images

В предыдущий раз Кэмпбелл появилась на вечеринке "Оскара" Vanity Fair в длинном прозрачном платье, расшитом разноцветным бисером.

Напомним, съемочная группа проекта "Сегодня" почти неделю следила за тем, как шла подготовка к церемонии "Оскар", а после – что происходило на красной дорожке и в самом кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram