Настоящие леди: Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоем
Члены королевской семьи посетили открытие здания Буш-хауса
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и королева Великобритании Елизавета II впервые вместе вышли в свет, посетив открытие здания Буш-хауса в Королевском колледже в Лондоне.
Для официального выхода члены королевской семьи выбрали, как всегда, элегантные наряды. Ее Величество традиционно надела пальто и шляпу с цветами нежно-розового оттенка. Под верхней одеждой виднелось платье с цветочным принтом. Из украшений на королеве было колье из жемчуга и драгоценная брошка. Весенний образ дополняли туфли, сумка от бренда Launer и перчатки черного цвета.
А вот жена Уильяма решила надеть менее яркое серое пальто-платье от Catherine Walker с поясом на талии с черной шляпой. В руках герцогиня Кембриджская держала миниатюрный клатч, а в обуви она отдала предпочтение туфлям-лодочкам на каблуках.
Напомним, на днях Елизавета II и Тереза Мэй пришли на официальный прием в Букингемский дворец в похожих синих платьях.
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