Настоящие леди: Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоем

Члены королевской семьи посетили открытие здания Буш-хауса

Елизавета II и Кейт Миддлтон на открытии здания Буш-хауса в Королевском колледже Фото: AFP

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и королева Великобритании Елизавета II впервые вместе вышли в свет, посетив открытие здания Буш-хауса в Королевском колледже в Лондоне.

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Для официального выхода члены королевской семьи выбрали, как всегда, элегантные наряды. Ее Величество традиционно надела пальто и шляпу с цветами нежно-розового оттенка. Под верхней одеждой виднелось платье с цветочным принтом. Из украшений на королеве было колье из жемчуга и драгоценная брошка. Весенний образ дополняли туфли, сумка от бренда Launer и перчатки черного цвета.

Елизавета II и Кейт Миддлтон Фото: AFP

А вот жена Уильяма решила надеть менее яркое серое пальто-платье от Catherine Walker с поясом на талии с черной шляпой. В руках герцогиня Кембриджская держала миниатюрный клатч, а в обуви она отдала предпочтение туфлям-лодочкам на каблуках.

Елизавета II и Кейт Миддлтон Фото: AFP

Напомним, на днях Елизавета II и Тереза Мэй пришли на официальный прием в Букингемский дворец в похожих синих платьях.

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