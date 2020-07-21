Настя Каменских показала стильный лук в кожаных шортах

Смотрите, с чем носить трендовые бермуды в этом сезоне

Шорты бермуды в этом сезоне очень популярны. Об этом знает певица Настя Каменских, которая недавно позировала в нижнем белье и рассказала о тренировках. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, продемонстрировав стильный лук с укороченными кожаными шортами.

В кадре Каменских запечатлена в casual образе: на ней белая рубашка с длинными рукавами и черные шорты с поясом. Образ Настя дополнила кудрями и легким мейком. Из аксессуаров она выбрала серьги кольца.

INSTAGRAM

Отметим, что такой аутфит идеально подходит для офиса или вечерней прогулки. Обувь лучше выбрать на каблуках или платформе, так как кроссовки или, например, кеды лишат наряд элегантности.

Напомним, что мы подробно рассказывали о трендовых моделях шорт 2020 года и показывали, с чем и куда носить шорты на примерах с фото.

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