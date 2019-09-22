Назад в прошлое: Дженнифер Лопес повторила свой легендарный образ на шоу Versace

Актриса прошлась по подиуму в зеленом платье с "Грэмми 2000"

Дженнифер Лопес на показе Versace Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес, которая пригласила на свадьбу всех экс-бойфрендов, произвела настоящий фурор на шоу Versace в эту пятницу в Милане. Актриса и певица вышла на подиум в откровенном зеленом платье – в похожем наряде Джей Ло появилась в 2000 году на церемонии "Грэмми".

О том, как Джей Ло отпраздновала 50-летие, смотрите в ролике:

Дженнифер Лопес выпала часть закрывать показ Донателлы Версаче. В откровенном зеленом луке исполнительница продефилировала уверенным шагом. Соответствующие видео звезда разместила в своем Instagram.

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Почти 20 лет назад, в 2000 году Джей Ло пришла в подобном платье с тропическим принтом на церемонию награждения Grammy Awards. В этом году образ несколько изменился – платье стало более открытое, без рукавов и с вырезом на спине.

Дженнифер Лопес на показе Versace Фото: Instagram Дженнифер Лопес на показе Versace Фото: Instagram Дженнифер Лопес на показе Versace Фото: Instagram Дженнифер Лопес на показе Versace Фото: Instagram 1/4

Накануне Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов.

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