Назад в прошлое: Дженнифер Лопес повторила свой легендарный образ на шоу Versace
Актриса прошлась по подиуму в зеленом платье с "Грэмми 2000"
Дженнифер Лопес, которая пригласила на свадьбу всех экс-бойфрендов, произвела настоящий фурор на шоу Versace в эту пятницу в Милане. Актриса и певица вышла на подиум в откровенном зеленом платье – в похожем наряде Джей Ло появилась в 2000 году на церемонии "Грэмми".
О том, как Джей Ло отпраздновала 50-летие, смотрите в ролике:
Дженнифер Лопес выпала часть закрывать показ Донателлы Версаче. В откровенном зеленом луке исполнительница продефилировала уверенным шагом. Соответствующие видео звезда разместила в своем Instagram.
Почти 20 лет назад, в 2000 году Джей Ло пришла в подобном платье с тропическим принтом на церемонию награждения Grammy Awards. В этом году образ несколько изменился – платье стало более открытое, без рукавов и с вырезом на спине.
Накануне Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов.
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