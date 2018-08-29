Назван главный цвет года

Главным цветом года стал оттенок, который многим может показаться ярким, но при этом он отлично сочетается с другими цветами

Салатовый оттенок стал главным трендом года. Он пленил модников и политиков. Но как и с чем носить одежду такого цвета каждый день?

По словам стилиста, консервативным женщинам лучше присмотреться к более спокойным оттенкам салатового, которых, к счастью, немало.

Этот цвет больше подходит обладательницам светлой кожи и светлых волос. А сочетать его в гардеробе с другими вещами вовсе не трудно. Идеально его подчеркнут розовый, фиолетовый, желтый и голубой. А вот с черным его лучше не сочетать.

При этом принято считать, что салатовый цвет настраивает на работоспособность и добавляет энергии.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит побывали с официальным визитом в Дании, где встретились с датской королевой Маргрете II, ее сыном и кронпринцессой Мэри. Случайно ли, но Брижит и кронпринцесса выбрали для встречи одежду одного цвета.