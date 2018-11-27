Названы пять самых модных оттенков зимы 2019

Специалисты института Pantone снова рассказали, какие цвета будут в моде

Названы самые модные оттенки сезона 2019. Фото: Getty

Ежегодно и для каждого сезона специалисты института Pantone выбирают те самые цвета и оттенки, которые все мы будем носить ближайшие несколько месяцев. Вот и на этот раз, проанализировав запросы в интернете и общие настроения покупателей, они определились, какого цвета вещи стоит искать на полках магазинов.

"Синяя туманность" - этот оттенок синего, в отличие от своего собрата navy, который был моден в минувшем сезоне, будет намного ярче и сочнее. Носить его можно с яркими цветами, вроде, оранжевого, или классическим сливочным.

Кейт Миддлтон в синем Фото: AFP

"Ультрафиолет" не будет новым, поскольку в прошлом сезоне мы тоже его носили. Этот цвет принято считать цветом людей творческих, с тяжелым характером. А поскольку мы живем в сложные времена, в принципе, все сошлось. Под него можно подобрать кирпичный, черный или бордо.

Оттенок ультрафиолет Фото: Getty

"Лепесток крокуса", который напоминает оттенки лавандового, больше принято считать женским и слишком нежным цветом. Однако в последнее время все больше дизайнеров предпочитают использовать его и при создании мужской одежды, делая цвет более универсальным.

Гвендолин Кристи и лепесток крокуса Фото: AFP

"Оливка в мартини" – более известный нам, как цвет хаки, специалисты советуют использовать вместо набивших оскомину черного и темно-синего. Таким образом этот оттенок смело можно считать универсальным в этом сезоне.

Костюм цвета хаки от Катерины Квит Фото: UFW

"Нежный лимон" можно уверенно комбинировать с "лепестком крокуса" и "ультрафиолетом", к которым он подходит просто идеально. В принципе, этот оттенок сам по себе достаточно самостоятелен и универсален. Главное помнить, что чем светлее тон вашей кожи, тем больше "желтизны" должно быть в этом лимоне.

Ники Минаж и лимонный пиджак Фото: Getty

Ранее стилисты определили, какая вещь будет самой модной и востребованной в сезоне осень-зима 2019. Она пришла к нам из 80-х и пока намерена остаться.