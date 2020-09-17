Самые модные принты этой осени в коллекциях украинских и зарубежных дизайнеров

Рассказываем, какие цвета и рисунки модно носить в этом сезоне

Осенне-зимний сезон привносит в нашу жизнь больше цветов и ярких красок. В этом году дизайнеры отдают предпочтение огненным и рыжим оттенкам, черной классике, абстрактным рисункам и, конечно, всегда актуальному окрасу диких животных. Далее в материале рассказываем о самых трендовых принтах этой осени.

Мы не будем долго останавливаться на клетке и анималистичных расцветках, поскольку одежду с таким рисунком мы носим из сезона в сезон. Однако в 2020 году особенно популярны удлиненные леопардовые пальто и брюки клеш, как у Насти Каменских.

Miu Miu

Фото: Getty Images

Вариация клетки удивляет своим разнообразием. На показах UFW мы видели огромную "гусиную лапку" в коллекции IRON THREAD, а у Chanel – наоборот, очень мелкий принт.

IRON THREAD, Chanel

Фото: fashionweek.ua, Getty Images

Расцветки также могут быть любыми – от насыщенной красно-черной или монохромной серой, до ядовито-желтой, зеленой или нежно-розовой.

Versace, Miu Miu

Фото: Getty Images

Многие бренды предлагают модницам цветы на одежде, и чем их больше – тем лучше. Versace, Valentino и Chanel одели своих моделей в струящиеся ткани с экзотическими растениями, яркими бутонами и орнаментом из мелких цветов.

Трендовые принты осени 2020

Фото: Getty Images

Цветочные мотивы прослеживались также на украинской неделе моды, в частности, у брендов ZHARKO и VOROZHBYT&ZEMSKOVA.

VOROZHBYT&ZEMSKOVA, ZHARKO

Фото: fashionweek.ua

И хотя многие думают, что tie-dye – исключительно летний тренд, Tom Ford, Stella McCartney и Cividini легко интегрировали этот яркий принт в свои осенне-зимние коллекции.

Tom Ford, Cividini

Фото: Getty Images

Яркие аутфиты с разноцветными кляксами демонстрируют и streetstyle блогеры. В их арсенале оверсайз худи и шелковые миди, создающие цельный look, либо же сочетание яркого верха и однотонного низа.

Как носить tie-dye осенью

Фото: Pinterest

Газетные принты возвращаются в моду. Мы уже видели похожий наряд на Вере Брежневой в мюзикле MONATIK. Тексты или просто буквы переносятся на пальто, куртки, пиджаки и штаны.

Libertine, Chanel, Sacai

Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Pantone определил пять главных оттенков осени 2020. Мы также рассказывали о главных трендах этой осени здесь.

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