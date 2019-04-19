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Не вешай ярлыки: в Киеве представили коллекцию футболок с необычными надписями

Футболки с необычными надписями – новое дыхание в мире моды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Футболоки с принтами против гендерных стереотипов / Фото: пресс-служба Фонда Елены Пинчук
Футболоки с принтами против гендерных стереотипов /
Фото: пресс-служба Фонда Елены Пинчук

В Киеве в рамках проекта "Я Зможу!" Фонд Елены Пинчук и платформа украинских брендов "Всі. Свої" представили капсульную коллекцию женских футболок с принтами против гендерных стереотипов "Не вешай ярлыки!".

Пять тематических моделей были созданы в рамках конкурса, в котором приняли участие более 100 дизайнеров, производителей одежды и институтов со всей Украины. Главная цель проекта - избавить общество от штампов в отношении женщин и их роли в социуме. 

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В ходе презентации состоялся показ футболок, созданных победителем конкурса – Благотворительным фондом "Друзья музея" в партнерстве с Одесским художественным музеем. На принтах коллекции изображены женщины с картин экспозиции и фондов музея с надписями против неравенства в обществе. 

Коллекция футболок с надписями / Фото: пресс-служба Фона Елены Пинчук
Коллекция футболок с надписями / Фото: пресс-служба Фона Елены Пинчук

Участницами показа стали известные и успешные украинки, среди которых: актриса, героиня сериала "Киев днем ​​и ночью" Карина Гаврилюк, исполнительный директор БО "100% жизни" Анастасия Деева, главный редактор nv.ua Юлия МакГаффи, телеведущая Янина Соколова, народный депутат Украины Елена Сотник, и CEO "Семьи ресторанов Дмитрия Борисова" Елена Борисова.

Полная коллекция футболок / Фото: пресс-служба Фонда Елены Пинчук
Полная коллекция футболок / Фото: пресс-служба Фонда Елены Пинчук

"Каждая футболка – это жизненная история женщин, которые сталкивались в жизни с несправедливыми осуждениями и навязанными обществом мыслями касательно женской роли в нашей жизни", – рассказали Сегодня.Lifestyle участницы проекта. 

"Это не просто проект о стереотипах, которое общество навешивает на женщин. Это проект о том, как стереотипное
отношение наших учителей, родителей и общества влияет на жизни. Как мы стараемся соответствовать ожиданиям родственников и спешим выходить замуж, потому что уже пора; как мы не верим в женскую дружбу и поддержку из-за того, что кто-то сказал, что женской дружбы не существует; как мы ищем богатого мужа вместо того, чтобы искать интересную работу и достойную зарплату. Верю в то, что надевая эти футболки, женщины смогут снять ярлыки, которые на них навешивало общество годами, и стать более независимыми в своем выборе", – говорит Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук.

"Мое место там, где я хочу" / Фото: пресс-служба Фона Елены Пинчук
"Мое место там, где я хочу" / Фото: пресс-служба Фона Елены Пинчук

Как рассказала нам в эксклюзивном комментарии автор и основательница "Всі. Свої" Анна Луковкина, ключевым моментов в выборе победителей стала возможность реализации футболок на украинском рынке.

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"Было много крутых идей, когда мы выбирали победителя конкурса. Главное преимущество, которое было предложено девочками из Одесского художественного музея – это реальная возможность поставить приемлемую цену за футболки, чтобы как можно больше женщин смогли приобрести их. Кто-то говорит, что женщина не может быть успешной без спонсора, а кто-то – что женщина за рулем – это опасность. Однако, наш проект демонстрирует обратное: он объединяет тысячи женщин, которые создают собственные дизайн-стартапы. Хотим, чтобы надевая футболку из этой коллекции, мы снимали ярлыки с женщин", – объясняет Анна Луковкина. 

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также узнайте в нашем сюжете, как правильно сочетать последние тренды моды:

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Источник: Сегодня
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