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Неделя моды в Милане: Ирина Шейк удивила образом 60-х от Moschino

Супермодель Ирина Шейк удивила ярким образом 60-х годов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:55
Ирина Шейк вышла на подиум во время показа Moschino в Милане
Ирина Шейк вышла на подиум во время показа Moschino в Милане
Фото: Getty Images

Известная супермодель Ирина Шейк удивила ярким образом 60-х годов от популярного бренда Moschino в рамках Миланской недели моды.

Шейк появилась на подиуме во время показа Moschino осень-зима 2019/2020 в необычном длинном платье с яркими принтами. Ее образ был дополнен массивными украшениями с гранатовыми вставками – ожерельем, серьгами, браслетами и кольцами.

Ирина Шейк в ярком платье Moschino на подиуме в Милане
Ирина Шейк в ярком платье Moschino на подиуме в Милане
Фото: Getty Images

Из-под длинного платья на ногах модели сверкали черные лодочки с камнями, а в правой руке красовался серебристый клатч.

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Красотке сделали объемную укладку, похожую на парик, а для макияжа глаз использовали голубой оттенок. Чтобы подчеркнуть выразительность взгляда, звезде нарисовали крупные черные стрелки. 

Напомним, ранее Ирина Шейк появилась на красной дорожке премии BAFTA 2019 не в традиционном вечернем платье, а в смокинге. Модель надела его на голое тело, аккуратно собрав волосы на затылке. А на "Золотом глобусе" модели удалось впечатлить присутствующих не только красивым платьем, но и новым образом. 

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