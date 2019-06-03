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Необычный формат: Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев

Victoria Beckham Bridal – новая линейка подвенечных нарядов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Фото: Getty Images

Британская дизайнер и жена известного футболиста Дэвида Виктория Бекхэм решила подойти к пошиву одежды с практичной стороны и представила новую коллекцию свадебных платьев, которые можно надеть не только в день брачной церемонии, но и в повседневной жизни. 

К слову, в семье Бекхэмов появился новый дизайнер. Детали в нашем сюжете:

Теперь ее новое детище под названием Victoria Beckham Bridal будет покорять сердца модниц, которые практичны в носке одежды и не готовы потратить баснословную сумму на разовый наряд. Правда, некоторые модели из функциональной коллекции совсем не новинки, а только переделанные фасоны из предыдущих коллекций. 

Например, платье, в котором Виктория Бекхэм отгуляла свадьбу герцогини Меган Маркл и принца Гарри отличается только лишь цветом, а лекала те же. В коллекцию вошли совсем простые по крою платья с ненавязчивыми деталями в виде голубого пояса, разреза в зоне декольте и пуговиц на горловине. 

Новая коллекция свадебных платьев Victoria Beckham Bridal
Фото: international.victoriabeckham.com
Новая коллекция свадебных платьев Victoria Beckham Bridal
Фото: international.victoriabeckham.com
Новая коллекция свадебных платьев Victoria Beckham Bridal
Фото: international.victoriabeckham.com
Новая коллекция свадебных платьев Victoria Beckham Bridal
Фото: international.victoriabeckham.com
Новая коллекция свадебных платьев Victoria Beckham Bridal
Фото: international.victoriabeckham.com
Новая коллекция свадебных платьев Victoria Beckham Bridal
Фото: international.victoriabeckham.com
Новая коллекция свадебных платьев Victoria Beckham Bridal
Фото: international.victoriabeckham.com
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И конечно, какая коллекция без любимого элемента Виктории в гардеробе – брючного костюма. Все предложенные варианты свадебного наряда выполнены из приятного молочного цвета. Белоснежные оттенка 46-летняя дизайнер решила не использовать. Цены на вещи из новой коллекции варьируются от 50 000 гривен. 

Напомним, ранее в семье Бекхэмов случился неприятный инцидент. Муж Виктории Дэвид рассказал в интервью одному из глянцев, что ему нелегко живется. После чего Вики была разбита и два дня провела в слезах, а после легла в клинику на немецком курорте Баден-Баден.

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