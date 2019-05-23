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Необычный выбор: Марион Котийяр надела вязаные шорты на красную дорожку в Каннах

Оригинальный look французской актрисы на премьере фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Фото: Getty Images

Во время премьеры драматической ленты "Маттиас и Максим" в рамках Каннского фестиваля 2019 на красную дорожку вышла одна из популярных актрис - Марион Котийяр. Правда, французская звезда произвела неоднозначное впечатление своим нарядом.

Также на на Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби:

Обычно, знаменитости выбирают для такого торжества вечерние платья или броские наряды, но 43-летняя актриса решила внести в помпезную атмосферу простоты и оригинальности. Марион Котийяр надела черный трикотажный костюм, состоящий из кроп-топа и шортов свободного кроя. Вязаный костюм Марион решила украсить необычной верхней одеждой – джинсовым кимоно, украшенным азиатской росписью.

Марион Котийяр в Каннах
Марион Котийяр в Каннах
Фото: Getty Images

Марион Котийяр
Марион Котийяр
Фото: Getty Images

Не менее броскими в ее образе были украшения – массивные серьги и серебристое ожерелье. Удивила, так удивила! Этот образ уж точно станет самым запоминающимся и обсуждаемым, ведь он кардинально выходит за рамки стилистики Каннского кинофестиваля. 

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке. 

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