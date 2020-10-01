Неон и экраны вместо живых зрителей: как прошел показ Balmain (фото, видео)

На показе были представлены мужская и женская коллекции

Во второй день Недели моды в Париже прошел показ Balmain, и основной его отличительной чертой являлось то, то в зале совсем не было гостей.

Дабы обезопасить всех во время пандемии коронавируса, на стульях в зале были размешены большие экраны, на которых транслировали всех зрителей. Самих же гостей на мероприятии не был – только манекенщики.

Как это все выглядело, Balmain показали на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Фишки новой коллекции – причудливые плечи, брючные костюмы, яркие, даже неоновые цвета, деним. Некоторые платья были вручную расшиты кристаллами Swarowski. На подиуме были представлены как мужская, так и женская коллекции.

Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua Показ Balmain весна-лето 2021 Фото: Getty Images, vogue.ua 1/16

Отметим, что ранее в рамках Недели моды прошел показ Dior. Предысторией показа стал фильм о вдохновительнице новой коллекции, знаменитой художнице-феминистке Лючии Маркуччи. Модный показ посетили такие звездные гости, как Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно, Мэйси Уильямс, Людивин Санье и другие.

Ранее мы также предлагали узнать расписание всех показов на Неделе моды в Париже.

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