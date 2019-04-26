Неожиданный выход: Кейт Миддлтон в изумрудном пальто появилась вместе с принцем Гарри

Кейт Миддлтон и принц Гарри удивили совместным выходом

Кейт Миддлтон и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила публику совместным появлением на церковной службе с мужем беременной Меган Маркл – принцем Гарри. Супруг герцогини - принц Уильям – в этот день отправился в Новую Зеландию, чтобы почтить воинов, погибших в войнах.

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Оба члена королевской семьи появились в классических нарядах - Кейт Миддлтон в новом пальто красивого изумрудного цвета от Catherine Walker и шляпкой с перьями в тон. Гармонично между собой соседствовали зеленые замшевые туфли на каблуках и клатч. Синие перчатки жена принца Уильяма держала в руках, а из украшений Кейт отдала предпочтение подвеске и серьгам с топазами.

Кейт Миддлтон в изумрудном пальто от Catherine Walker Фото: Getty Images

Принц Гарри надел классический темно-синий костюм и галстук в черно-красную полоску. В королевских образах была общая деталь – брошь в виде красного мака, которую носят все члены семьи в дань памяти павших воинов на различные мероприятия.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

К слову, королева Елизавета запретила женам своих внуков надевать украшения с бриллиантами. Детали в нашем сюжете:

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