Неприлично глубокое декольте: Леся Никитюк похвасталась фигурой в мини-платье

Артистка вернулась к работе после болезни

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно попала в больницу под капельницу, сейчас чувствует себя хорошо и делится с подписчиками в Instagram новыми яркими нарядами. Один из них – красное мини-платье в черный горошек от бренда Marianna Senchina.

Читайте также Леся Никитюк рассказала о состоянии после капельницы

Образ длинноногой звезды дополняли черные полу-туфли с острым носком. Откровенный наряд Леси оценил украинский дизайнер Андре Тан, с которым Леся тоже запостила фото.

Ведущая в красном мини-платье в горох Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Краше Леси Никитюк, лучше нет", – прокомментировал Андре у себя в "сториз".

Леся Никитюк и Андре Тан Фото: instagram.com/andre_tan_official

Второй образ звезды выдался не менее ярким – желтый комбинезон с оголенными плечами. Такой наряд выгодно подчеркивал стройную фигуру Никитюк.

Леся Никитюк в ярком образе Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде. Кроме того, популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram