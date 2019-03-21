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Неприлично глубокое декольте: Леся Никитюк похвасталась фигурой в мини-платье

Артистка вернулась к работе после болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно попала в больницу под капельницу, сейчас чувствует себя хорошо и делится с подписчиками в Instagram новыми яркими нарядами. Один из них – красное мини-платье в черный горошек от бренда Marianna Senchina. 

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Образ длинноногой звезды дополняли черные полу-туфли с острым носком. Откровенный наряд Леси оценил украинский дизайнер Андре Тан, с которым Леся тоже запостила фото.

Ведущая в красном мини-платье в горох
Ведущая в красном мини-платье в горох
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Краше Леси Никитюк, лучше нет", – прокомментировал Андре у себя в "сториз".

Леся Никитюк и Андре Тан
Леся Никитюк и Андре Тан
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Второй образ звезды выдался не менее ярким – желтый комбинезон с оголенными плечами. Такой наряд выгодно подчеркивал стройную фигуру Никитюк.

Леся Никитюк в ярком образе
Леся Никитюк в ярком образе
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде. Кроме того, популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

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