Неприлично глубокое декольте: Леся Никитюк похвасталась фигурой в мини-платье
Артистка вернулась к работе после болезни
Украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно попала в больницу под капельницу, сейчас чувствует себя хорошо и делится с подписчиками в Instagram новыми яркими нарядами. Один из них – красное мини-платье в черный горошек от бренда Marianna Senchina.
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Образ длинноногой звезды дополняли черные полу-туфли с острым носком. Откровенный наряд Леси оценил украинский дизайнер Андре Тан, с которым Леся тоже запостила фото.
"Краше Леси Никитюк, лучше нет", – прокомментировал Андре у себя в "сториз".
Второй образ звезды выдался не менее ярким – желтый комбинезон с оголенными плечами. Такой наряд выгодно подчеркивал стройную фигуру Никитюк.
Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде. Кроме того, популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.
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