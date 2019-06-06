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Нескучный тренд тай-дай: что это такое и как носить?

Новинки и тенденции в мире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45

Тай-дай – название модного стиля, который создали японцы. Новый тренд сегодня просто заполонила сердца модников. Согласитесь, название довольно странное и не все украинцы знают его значение. 

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Что это такое, как носить новый тренд 2019 и можно ли сделать самостоятельно дома – узнайте в нашем материале.

Как сделать тай-дай в домашних условиях?

Тай-дай – это необычный принт на футболке с красочными разводами, которые неравномерно распределяются по ткани. Да и сделать вещь в стиле тай-дай довольно просто – необходимо смять футболку (или другой элемент одежды), перевязать ее резинкой и окунуть в краску. Готово!

Как сделать футболку в стиле тай-дай: инструкция
Как сделать футболку в стиле тай-дай: инструкция
Фото: Pinterest

Как носить вещи в стиле тай-дай?

Ограничения в цветовой гамме нет. Наоборот, чем больше ярких красок, тем более вы будете в тренде. Актуальны в 2019 году не только футболки в стиле тай-дай, но и платья, брюки, рубашки. Стилист Ольга Нагорная советует акцентировать внимание на фиолетовые оттенки с белыми разводами, а также как сочетание натуральных тонов: розовых, бежевых или светло-желтых. 

Новый тренд лета 2019 – тай-дай
Фото: Pinterest
Новый тренд лета 2019 – тай-дай
Фото: Pinterest
Новый тренд лета 2019 – тай-дай
Фото: Pinterest
Новый тренд лета 2019 – тай-дай
Фото: Pinterest
Новый тренд лета 2019 – тай-дай
Фото: Pinterest
Новый тренд лета 2019 – тай-дай
Фото: Pinterest
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Главное правило от стилиста – никогда не надевайте тай-дай с тай-даем! Если вы выбрали красочный верх, к нему лучше подобрать спокойный светлый низ – брюки, юбку или шорты.

Больше о трендах в одежде лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос

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