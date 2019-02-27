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Жакеты на голое тело и юбки с перьями: как прошел показ Saint Laurent в Париже

Энтони Ваккарелло представил гостям коллекцию осень-зима 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Показ женской коллекции осень/зима 2019 от Saint Laurent
Показ женской коллекции осень/зима 2019 от Saint Laurent
Фото: AFP

Во второй день парижской Недели моды состоялся показ осенне-зимней коллекции 2019 модного дома Saint Laurent. Зрелищное шоу прошло на одной из главных площадей Парижа – Трокадеро.

Показ осень-зима 2019 разделен на три смысловые части: классический женский Saint Laurent, классический мужской Saint Laurent и Saint Laurent флюоресцентный. 

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Первая часть показа итальянского модельера Энтони Ваккарелло получилась в меру гламурной, но местами дерзкой и сексуальной. На подиуме можно было увидеть шелковые прозрачные блузы, жакеты на голое тело с увеличенной линией плеча, леопардовые юбки с перьями и сверкающие мини-платья с огромными бантами. Все представленные модели напоминали стиль 80-х годов. 

В мужской коллекции Ваккарелло преобладали сдержанные черные костюмы, золотые рубашки и объемные меховые шарфы.

Третья часть коллекции прошла в настоящем зазеркалье. Силуэты моделей появлялись по другую сторону зеркала от зрителей, будто в стеклянном туннеле из фильмов о будущем. Гости показа были в восторге от ярко-оранжевых неоновых платьев, объемных шуб и пиджаков.

Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Фото: AFP
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Напомним, что на парижскую неделю моды съехались голливудские звезды. Например, на показе Dior можно было увидеть знаменитую модель и актрису Кару Делевинь. Она появилась в нежно-розовом образе и удивила выбором коктейльного платья. 

На сам показ Saint Laurent пришла актриса Сальма Хайек в ярком пиджаке и красной шляпе. Кстати, знаменитость почти никогда не пропускает подобных событий в мире моды. 

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