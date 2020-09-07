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Nike выпустила дебютную коллекцию спортивной одежды для беременных

Сегодня, 14:46

Компания специально консультировалась с 30 беременными и родившими спортсменками

Компания Nike представила свою первую коллекцию спортивной одежды для беременных. В создании линейки Nike (M) принимали участие около 30-ти беременных или уже родивших спортсменок, в числе которых американская гольфистка Мишель Ви Уэст и британская легкоатлетка Перри Эдвардс.

Беременным женщинам Nike предлагает бра, топы, лонгсливы и лосины из тянущегося материала, в которых можно заниматься любимым спортом и проводить время с новорожденными.

Преимущество одежды для мамочек в том, что ткань, из которой она изготовлена, адаптируется под изменения тела в течение беременности и после нее.

Кроме того, в одежде от Nike (M) женщины смогут кормить ребенка грудью без лишнего дискомфорта и в любое время.

При изготовлении новой женской коллекции бренда использовались переработанный полиэстер и органический хлопок. Линейка Nike (M) поступит в продажу 17 сентября.

Ранее мы писали, что Adidas и Prada представили очередную коллаборацию.

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