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Nо Season Season: какой будет украинская неделя моды во время карантина

Сегодня, 15:19

Организаторы Ukrainian Fashion Week представили программу

Украинская неделя моды в условиях пандемии пройдет 31 августа-3 сентября в "Мыстецком Арсенале". Организаторы Ukrainian Fashion Week-2020 представили программу показов, и рассказали, какие дизайнеры примут участие в главном модном событии года.

Показы на UFW-2020 пройдут в формате Nо Season Season. Ожидается, что дизайнеры покажут собственные коллекции прошлого, текущего и нового сезонов.

"Несмотря на глобальный кризис, Ukrainian Fashion Week объявил проведение очередного сезона, обнародовал новую концепцию сезона и продолжает развивать три направления, которые были признаны в предыдущих сезонах как приоритетные: поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и международные креативные коллаборации", – говорят организаторы.

Программа UFW-20202
Скриншот: fashionweek.ua/

В рамках недели моды пройдет New Generation Day, где продемонстрируют свои шоу 8 молодых дизайнеров. Еще два показа покажут в формате, который появился на UFW в минувшем сезоне.

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Ожидает гостей и BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, который продолжит знакомить с новыми дизайнерами и брендами. Там же будет представлена и платформа обмена одеждой The Swapchain.

О трендах пляжной моды 2020 смотрите в сюжете:

Напомним, ранее в Копенгагене стартовала Неделя моды офлайн. Смотрите лучшие streetstyle-образы гостей.

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