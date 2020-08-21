Nо Season Season: какой будет украинская неделя моды во время карантина
Организаторы Ukrainian Fashion Week представили программу
Украинская неделя моды в условиях пандемии пройдет 31 августа-3 сентября в "Мыстецком Арсенале". Организаторы Ukrainian Fashion Week-2020 представили программу показов, и рассказали, какие дизайнеры примут участие в главном модном событии года.
Показы на UFW-2020 пройдут в формате Nо Season Season. Ожидается, что дизайнеры покажут собственные коллекции прошлого, текущего и нового сезонов.
"Несмотря на глобальный кризис, Ukrainian Fashion Week объявил проведение очередного сезона, обнародовал новую концепцию сезона и продолжает развивать три направления, которые были признаны в предыдущих сезонах как приоритетные: поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и международные креативные коллаборации", – говорят организаторы.
В рамках недели моды пройдет New Generation Day, где продемонстрируют свои шоу 8 молодых дизайнеров. Еще два показа покажут в формате, который появился на UFW в минувшем сезоне.
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Ожидает гостей и BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, который продолжит знакомить с новыми дизайнерами и брендами. Там же будет представлена и платформа обмена одеждой The Swapchain.
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Напомним, ранее в Копенгагене стартовала Неделя моды офлайн. Смотрите лучшие streetstyle-образы гостей.
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