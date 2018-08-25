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Ночь, страсть и Зои Кравиц в новой рекламе Black Opium от YSL

Бренд YSL представил ролик, посвященный своему аромату Black Opium

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Зои Кравиц в рекламе YSL. Фото: instagram/yslbeauty
Зои Кравиц в рекламе YSL. Фото: instagram/yslbeauty

Еще в середине лета бренд YSL сообщил о том, что лицом их новой рекламной кампании станет Зои Кравиц. И вот уже появился официальный ролик самого популярного аромата Black Opium, в котором помимо самой Зои также можно увидеть 19-летнего сына Синди Кроуфорд Пресли Гербера и азиатскую актрису Матча Мосиман. 

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Зои Кравиц в рекламе YSL
Фото: instagram/yslbeauty

Ролик хоть и короткий, но рассказывает целую историю, в которой каждый из молодых людей ищет свою дорогу, а в финале все они встречаются в одном месте. И мир этот принадлежит им – молодым, дерзким и смелым.

В качестве саундтрека была использована композиция The Weeknd под названием The Hills.

Напомним, ранее сообщалась, что голливудская звезда Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата модного дома Dior, который получил название "Джой". Тизер нового рекламного ролика был представлен в Twitter. А вот его полную версию мы сможем оценить уже в ближайшее время.

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Источник: "Сегодня"
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