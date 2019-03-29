Новая коллекция H&M: Ирина Шейк похвасталась платьем в цветочный принт

Модель позировала в легком платье из новой коллекции H&M

Известная модель Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayksdaily

Известная супермодель Ирина Шейк, которая недавно примеряла элегантный наряд Burberry из новой коллекции весна-лето 2019, на этот раз выбрала более бюджетный вариант – платье от шведского бренда H&M.

На опубликованных кадрах в Instagram Ирина Шейк улыбается на камеру в легком платье на запах с цветочным принтом, которое придает образу модели непринужденности и весенней легкости. Декорированное множеством оборок платье при движении оголяет ноги и плечи. Волосы голливудская модель собрала в низкий пучок, а весенний look довершила черными босоножками на высоких каблуках.

Ирина Шейк в бюджетном платье с цветочным принтом от шведского бренда H&M Фото: instagram.com/irinashayksdaily

Также на Ирине сверкали утонченные украшения – золотистая подвеска и часы с черным ремешком. Губы красотки были подведены насыщенной коричневой помадой. Таким образом знаменитая модель поделилась со своими подписчиками идеей весеннего образа на каждый день.

Ирина Шейк дополнила образ черными босоножками на устойчивом каблуке Фото: instagram.com/irinashayksdaily

Напомним, ранее Ирина Шейк появилась на красной дорожке премии BAFTA 2019 не в традиционном вечернем платье, а в смокинге. Модель надела его на голое тело, аккуратно собрав волосы на затылке. А на "Золотом глобусе" модели удалось впечатлить присутствующих не только красивым платьем, но и новым образом.

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