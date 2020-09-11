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Новая коллекция одежды и обуви Vans посвящена "Симпсонам"

11 сентября, 18:45

Фанаты сериала могут купить обувь, одежду, носки, рюкзаки и сумки с любимыми героями

Бренд уличной одежды и обуви Vans выпустил коллекцию, посвященную сериалу "Симпсоны". В линейке Vans x The Simpsons есть вещи с изображением героев популярного ситкома: Гомером, Мардж, Бартом, клоуном Красти и многими другими.

Ключевой моделью Vans x The Simpsons считаются кеды Sk8-Hi – хайтопы украшают главные герои франшизы – семья Симпсонов. В коллекцию также вошли свитшоты, футболки, рюкзаки, кепки, носки и пять моделей обуви с известными персонажами и отсылками к знаковым эпизодам мультсериала.

Коллекция Vans x The Simpsons
Фото: Vans
Коллекция Vans x The Simpsons
Фото: Vans
Коллекция Vans x The Simpsons
Фото: Vans
Коллекция Vans x The Simpsons
Фото: Vans
Коллекция Vans x The Simpsons
Фото: Vans
Коллекция Vans x The Simpsons
Фото: Vans
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"В этой коллекции с головы до пят сочетаются премиальная обувь и одежда Vans с персонажами Спрингфилда. Покажите свою любовь к Симпсонам в классическом стиле Vans", – говорится на сайте компании, где вещи Vans x The Simpsons уже доступны к заказу.

Одежду, обувь и аксессуары также можно будет приобрести в официальных магазинах бренда и у ретейлеров.

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обувь одежда Симпсоны коллаборация
Источник: Vans
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