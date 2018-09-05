Новый конфуз на Венецианском кинофестивале

На этот раз немножко не повезло юной актрисе Рэффи Кэссиди

Звезды на премьере ленты "Голос света". Фото: AFP

На 75-м Венецианском кинофестивале, на открытие которого пришло множество звезд в элегантных нарядах, случился конфуз, без которых, в принципе не обходится ни одно подобное мероприятие.

Стараясь перещеголять друг друга в дизайнерских платьях, актрисы не всегда рассчитывают их длину и особенности, из-за чего иногда падают. Одним из самых ярких таких инцидентов стало падение актрисы Дженнифер Лоуренс на церемонии вручения премии "Оскар" в 2013 году.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty

К слову, это не первый подобный конфуз, случившийся с Дженнифер, но он все равно ее расстроил.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty

А в нынешнем году отличилась юная актриса Рэффи Кэссиди, пришедшая вместе с Натали Портман и Стейси Мартин на презентацию фильма "Голос света", в котором им достались ключевые роли.

Рэффи Кэссиди Фото: AFP

На Рэффи было воздушное голубое платье, которое оказалось настолько коварным, что она не смогла из него выпутаться, и обратилась за помощью к коллегам.

Конфуз на Венецианском кинофестивале Фото: AFP

Однако после того, как и у тех ничего не получилось, были вызваны еще две дамы в вечерних платьях, которые и спасли 16-летнее дарование.

Конфуз на Венецианском кинофестивале Фото: AFP

Напомним, сама Натали Портман по такому случаю выбрала элегантное золотое платье от бренда Gucci с глубоким декольте. Под которое подобрала клатч в тон и крупные серьги.