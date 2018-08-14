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Новый женственный образ Иванки Трамп

Иванка Трамп пришла на круглый стол в красивом элегантном образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Иванка Трамп. Фото: AFP
Иванка Трамп. Фото: AFP

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка, у которой появился собака-двойник, разместила в Instagram новое фото. Снимок был сделан во время круглого стола, посвященного теме тюремной реформы.

На мероприятие помощник президента, коим является Иванка, надела элегантное красно-белое платье миди, выгодно подчеркивающее ее фигуру, и лодочки белого цвета. Волосы она собрала в обычный хвост, а вот макияж на фото немного заметен.

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Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Напомним, ранее Мелания Трамп, которая вместе со своим супругом Дональдом посетила торжественный ужин с участием бизнес-лидеров, немного переборщила с румянами. Особенно это было видно на фотографиях крупным планом.

А немецкая супермодель Хайди Клум на днях была замечена на ежегодном благотворительном вечере Unicef Summer Gala, куда пришла в сопровождении бойфренда Тома Каулитца. По такому случаю 45-летняя модель выбрала легкое платье с глубоким декольте и прозрачной юбкой от бренда Azzaro. 

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Источник: "Сегодня"
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