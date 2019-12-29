Обнародован список самых стильных знаменитостей 2019 года

Рейтинг возглавила Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл Фото: AFP

Мы уже писали о том, что институт цвета Pantone назвал главный оттенок нового года, а сейчас британский глянец Vogue обнародовал рейтинг самых стильных знаменитостей 2019 года. В список попали Меган Маркл, Наоми Кэмпбелл и Леди Гага.

Смотрите в сюжете, как украинцы выбирали самых стильных людей:

В этом году список Vogue представлен знаменитыми женщинами, которые завоевали похвалу критиков и поклонников дизайнерскими нарядами.

Так, иконой стиля 2019 года журнал называет 49-летнюю Наоми Кэмпбелл. "Настойчивая в своей невероятности и мастерстве Кэмпбелл не имеет себе равных", – пишут авторы.

Наоми Кэмпбелл в Valentino

Рианну Vogue отмечает как не только самую стильную, но и как первую темнокожую женщину, стоящую во главе дома моды. Напомним, что певица основала собственный бренд Fenty Maison совместно с французским концерном LVMH.

Рианна Фото: Vogue

Еще одна певица и актриса Леди Гага в 2019-м блистала в шикарных дизайнерских платьях на всевозможных церемониях награждения и красных дорожках.

Леди Гага Фото: Vogue

В ТОП-10 модниц также попали Меган Маркл, Зои Кравиц, Трэйси Эллис Росс, Джемма Чан и Фиби Уоллер-Бридж.

Ранее 55-летняя актриса Моника Беллуччи стала лицом глянца L'Officiel.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.