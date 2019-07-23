Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Образ дня от Chanel: актриса Марго Робби поразила красотой в Голливуде

Звезда фильма "Однажды в Голливуде" блистала на премьере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
Марго Робби
Марго Робби
Фото: AFP

Популярная актриса Марго Робби, которой 2 июля исполнилось 29 лет, потрясла поклонников вечернем платьем на красной дорожке в Лос-Анджелесе во время долгожданной премьеры фильма "Однажды в Голливуде". 

О том, как Марго Робби пробилась в Голливуд, узнайте в нашем сюжете:

На ковровой дорожке героиня фильма Марго Робби появилась в эффектном наряде от Chanel - платье в пол с рукавами-фонариками молочного оттенка. Главным элементом светского выхода стало глубокое декольте и бантик, завязанный на стройной талии 29-летней актрисы.

Платье Марго Робби от Chanel
Платье Марго Робби от Chanel
Фото: AFP

Звезда Голливуда предпочла достаточно нежный макияж – едва розовые тени и нежно-персиковую помаду. Из украшений можно было разглядеть золотистую сумочку и массивные серьги. В целом образ Марго Робби получился женственным, а сам наряд напоминал воздушное облако. 

Марго Робби на премьере "Однажды в Голливуде"
Марго Робби на премьере "Однажды в Голливуде"

Напомним, что Марго Робби официально покинула ряды завидных невест еще в 2016 году – звезда фильма "Отряд самоубийц" вышла замуж за кинорежиссера Тома Акерли, с которым встречалась три года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Опубликованы новые тизеры фильма "Однажды в Голливуде" Марго Робби - 29! Лучшие роли голливудской красотки Объявлен список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
мода актриса стиль марго робби Однажды в Голливуде
Реклама

Новости партнеров

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета
До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета
Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
Как избавиться от синяков и мешков под глазами
Как избавиться от синяков и мешков под глазами

Популярные статьи

Сегодня, 16:03Fun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 11:11Fun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

Сегодня, 10:32Fun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Сегодня, 08:21Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Сегодня, 08:13Fun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

Сегодня, 07:31Fun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

Вчера, 19:48Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Вчера, 13:16Шоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

Вчера, 12:34Fun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

Вчера, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 11:27Fun

В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

21 июляШоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

21 июляПсихология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

21 июляПсихология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Знакомьтесь Тель-Изреэль
Знакомьтесь Тель-Изреэль
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Жареные фрикадельки из куриного филе с начинкой из черемши
Жареные фрикадельки из куриного филе с начинкой из черемши
Как приготовить хрустящий
Как приготовить хрустящий "Хворост"
"Картофельные голубцы". Рецепт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь