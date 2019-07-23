Образ дня от Chanel: актриса Марго Робби поразила красотой в Голливуде

Звезда фильма "Однажды в Голливуде" блистала на премьере

Марго Робби Фото: AFP

Популярная актриса Марго Робби, которой 2 июля исполнилось 29 лет, потрясла поклонников вечернем платьем на красной дорожке в Лос-Анджелесе во время долгожданной премьеры фильма "Однажды в Голливуде".

О том, как Марго Робби пробилась в Голливуд, узнайте в нашем сюжете:

На ковровой дорожке героиня фильма Марго Робби появилась в эффектном наряде от Chanel - платье в пол с рукавами-фонариками молочного оттенка. Главным элементом светского выхода стало глубокое декольте и бантик, завязанный на стройной талии 29-летней актрисы.

Платье Марго Робби от Chanel Фото: AFP

Звезда Голливуда предпочла достаточно нежный макияж – едва розовые тени и нежно-персиковую помаду. Из украшений можно было разглядеть золотистую сумочку и массивные серьги. В целом образ Марго Робби получился женственным, а сам наряд напоминал воздушное облако.

Марго Робби на премьере "Однажды в Голливуде"

Напомним, что Марго Робби официально покинула ряды завидных невест еще в 2016 году – звезда фильма "Отряд самоубийц" вышла замуж за кинорежиссера Тома Акерли, с которым встречалась три года.

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