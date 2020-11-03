Образцовая американка vs любительница классики: сравниваем образы Джилл Байден и Мелании Трамп

Рассказываем, чем нам так нравится Мелания, и за что любят Джилл

После выборов нового президента США может измениться и имя первой леди. Главной конкуренткой Мелании Трамп сейчас является Джилл Байден. Сегодня.Lifestyle разобрались, чем отличаются образы этих двух известных женщин, и в чем они похожи.

Мелания Трамп

Супруга действующего президента Дональда Трампа зарекомендовала себя как уверенная в себе леди, с очень тонким чувством стиля. Над ее образами уже несколько лет трудится дизайнер Пьер Эрве, который пополнил гардероб Мелании классическими пальто, брючными костюмами и платьями длиной ниже колен.

Мелания Трамп в платье Herve Pierre Фото: Getty Images

Чаще всего супруга Трампа носит сдержанные цвета: черный, красный, белый, коричневый, серый. При этом она не боится ярких и "кричащих" желтого, фиолетового, цветочных принтов.

Мелания Трамп в Ralph Lauren Фото: Getty Images

Мелания Трамп в платье с узором polka dot Фото: AFP

Мелания Трамп в Ralph Lauren Фото: Getty Images

Образы Мелании всегда элегантны и соответствуют ее статусу. Среди ее любимых брендов Brandon Maxwell, GIVENCHY, Ralph Lauren, Chanel, Dolce&Gabbana, Michael Kors.

Мелания Трамп в Dolce & Gabbana Фото: Getty Images

Мелания Трамп на приеме в Японии Фото: Getty Images

Джилл Байден

А вот потенциальная новая хозяйка Белого Дома Джилл Байден выглядит как добродушная учительница или идеальная американка, которая и политику объяснит, и пирогом накормит.

Джилл Байден Фото: instagram.com/drbiden

Кстати, в прошлом Джилл Байден как раз и была учительницей. Она преподавала в старших классах и в общественном колледже.

Джилл Байден Фото: Getty Images

Аутфиты Джилл весьма разнообразны по цветовой гамме, но одинаковы по стилю. Она очень любит кардиганы, удлиненные пиджаки, платья в цветочный принт, малиновые рубашки и высокие сапоги.

Джилл Байден Фото: instagram.com/drbiden

Джилл также не боится появиться в одном и том же наряде несколько раз. Супруга Джо Байдена за осознанное потребление и сохранение экологии. Это еще один аргумент в ее пользу.

Джилл Байден Фото: instagram.com/drbiden

Отметим, что луки Джилл Байден часто сравнивают со стилем первой леди Франции Брижит Макрон. Обеих часто можно увидеть в классических жакетах, юбках в складку и платьях выше колен.

Джилл Байден Фото: instagram.com/drbiden

Хотя некоторые элементы одежды Мелании Трамп и Джилл Байден выглядят весьма похоже – это приталенные пиджаки с лацканами, силуэтные пальто и платья, первая все же создает впечатление холодной, но элегантной женщины, для которой имидж превыше всего. В то время как Джилл располагает к себе простыми, но аккуратными нарядами.

Ранее мы обсуждали любимые наряды Иванки Трамп.

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