Образы для домашних будней: стильные и красивые варианты

Как выглядеть красиво дома

Признайтесь, вам даже начинает нравиться это длительное домашнее заточение. Постепенно пришло осознание ситуации, работать дома стало нормой, а что важнее – даже появился распорядок дня, которого так не хватало поначалу. Редакция Сегодня.Lifestyle подобрала несколько повседневных и нарядных образов, чтобы каждый день наполнялся смыслом и важностью для вас.

Фото: Сегодня

Шелковый костюм яркого цвета – как не влюбиться в него за миг. Он точно наполнит ваш новый день красотой и вдохнет в него особенное настроение. Даже дома сочетайте его с красивой обувью и легкими аксессуарами. А главное – с улыбкой и уверенностью в себе.

Конечно, никто не всесилен и, иногда, отказаться от целого дня проведенного в пижаме сложно. Что ж, для такого образа выбирайте самую красивую пижаму – шелковую, интересного кроя, с милыми декоративными дополнениями. Если уж отдыхать и наслаждаться жизнью – то делать это по-особенному.

Фото: Сегодня

С первыми лучами солнца за окном появляется энергия провести день активно. Уделить внимание телу, поднять настроение игрой с ребенком или домашним любимцем. Для такого случая идеальным спутником станет трикотажный костюм с шортами и топом. Сделайте акцент на его цвет и комфорт, конечно же. Позаботьтесь и об обуви, если собираетесь идти на спортивный рекорд.

Фото: Сегодня

Ностальгируя за ежедневными сборами в офис, часто хочется провести день дома в полном "рабочем" образе. Например, достать любимые светлые джинсы и дополнить их объемным и мягким свитером с высокой горловиной. Все же прохлада еще до конца не отступила и порой хочется согреться. Не стесняйтесь примерить и новые босоножки, которые ждут своего выхода в свет.

Фото: Сегодня

Для семейного дня или небольшого празднования выбирайте облегающее платье светлого оттенка, в идеале – белоснежного. Подчеркните его аксессуарами теплых тонов – розовый, персиковый, сиреневый. Простое, но гармоничное сочетание изделий в вашем образе точно вдохновит окружающих на комплименты в ваш адрес.

Фото: Сегодня

Наполняя день рабочими онлайн-встречами, обязательно позаботьтесь о деловом образе. Например, будет в пору укороченный жакет с яркими пуговицами с летящей шелковой юбкой в тон. Мюли на низком ходу завершат аутфит и добавят вам комфорта на весь день.

Фото: Сегодня

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