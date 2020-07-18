Обручи, заколки и резинки: какие аксессуары для волос в моде летом 2020

Главный тренд сезона – естественность и минимализм

Обручи, заколки и резинки – в этом сезоне все внимание деталям. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" стилист Юлия Цыганенко рассказала, какие аксессуары для волос в моде в этом году.

Ничего лишнего – главный тренд этого сезона, говорит стилист. "Если говорить конкретно о глобальных трендах – это прежде всего, естественность и минимализм. Как прическа должна быть достаточно натуральной, так и аксессуары, – отмечает Юлия Цыганенко и добавляет, что главное – чтобы не было ощущения, что вы уделили прическе несколько часов. Чтобы это не выглядело, будто вы старались и перестарались".

Ведущая Мария Мельник демонстрирует модные украшения для волос сезона 2020-2021 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Ведущая Мария Мельник демонстрирует модные украшения для волос сезона 2020-2021 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Ведущая Мария Мельник демонстрирует модные украшения для волос сезона 2020-2021 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Ведущая Мария Мельник демонстрирует модные украшения для волос сезона 2020-2021 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Ведущая Мария Мельник демонстрирует модные украшения для волос сезона 2020-2021 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" 1/5

Дизайнеры продолжают вдохновляться прошлыми эпохами. На очереди – 90-е. Любимые аксессуары детства – заколки для волос – снова возвращаются. Имеют оригинальный вид металлические заколки. Этот вариант идеален для любителей минимализма.

А для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность, подойдут аксессуары, украшенные цветами. Элегантно будет смотреться и бесспорный хит сезона – банты в волосах. Шелковые, бархатные, шифоновые, большие и маленькие – такой аксессуар будет выглядеть по-особенному женственно.

Еще мода возвращается на обручи. Они популярны еще с прошлого года – это широкие ободки из бархата и атласа. Также дизайнеры предлагают тонкие обручи из необработанного жемчуга, кристаллов и разноцветных камней.

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