Очаровательно! Кейт Миддлтон подчеркнула фигуру идеальным платьем
Герцогиня восхитила женственным нарядом Barbara Casasola
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая на днях посетила ферму овец в совершенно обыденном образе, решила произвести настоящий фурор.
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Так, Кейт Миддлтон порадовала своих поклонников появлением на благотворительном гала-ужине в Лондоне. Для светского выхода королевская особь позволила себе добавить перчинку в элегантный look и выбрала платье молочного оттенка с открытыми плечами.
Стоит отметить, что платье от дизайнера Barbara Casasola изумительно подчеркивало очертание ключиц, а в целом фигура матери троих детей выглядела непревзойденно.
Акценты в королевском аутфите были проставлены удачно. Туфли-лодочки, усыпанные блестками и клатч с брошкой в виде серебристой пчелы придавал вечерних нот образу 37-летней герцогини. Также Миддлтон сделала насыщенный вечерний макияж и укладку с крупными локонами.
Напомним, что ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальной укладкой и макияжем.
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