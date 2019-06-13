Очаровательно! Кейт Миддлтон подчеркнула фигуру идеальным платьем

Герцогиня восхитила женственным нарядом Barbara Casasola

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая на днях посетила ферму овец в совершенно обыденном образе, решила произвести настоящий фурор.

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Так, Кейт Миддлтон порадовала своих поклонников появлением на благотворительном гала-ужине в Лондоне. Для светского выхода королевская особь позволила себе добавить перчинку в элегантный look и выбрала платье молочного оттенка с открытыми плечами.

Кейт Миддлтон в платье Barbara Casasola Фото: Getty Images

Стоит отметить, что платье от дизайнера Barbara Casasola изумительно подчеркивало очертание ключиц, а в целом фигура матери троих детей выглядела непревзойденно.

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Акценты в королевском аутфите были проставлены удачно. Туфли-лодочки, усыпанные блестками и клатч с брошкой в виде серебристой пчелы придавал вечерних нот образу 37-летней герцогини. Также Миддлтон сделала насыщенный вечерний макияж и укладку с крупными локонами.

Напомним, что ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальной укладкой и макияжем.

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