Очень горячо: Натали Портман обнажилась в рекламе Dior

Натали Портман обнажилась в рекламе Dior - видео

Натали Портман в рекламе Dior Фото: Dior

Натали Портман, пришедшая ранее на премьеру ленты "Голос света" в золотом платье Gucci, порадовала своим появлением в новом рекламном ролике Dior.

Не секрет, что актриса уже не первый год является является лицом косметических средств и ароматов бренда. Поэтому ее появление в рекламе нового тонального средства под названием Dior Forever никого не удивило.

Натали Портман в рекламе Dior. Фото: Dior

Примечательно, что в ролике и на рекламных постерах Натали появилась практически обнаженной. На некоторых кадрах на ней надет лишь короткий расстегнутый блестящий пиджак.

Натали Портман в рекламе Dior. Фото: Dior

По словам креативного директора марки по макияжу Питера Филипса, средство настолько безупречно и обладает такой стойкостью, что от настоящей кожи его практически не отличить.

Напомним, не так давно Натали стала гостьей гала-вечера танцевального проекта L.A. Dance Project's Gala, куда пришла поддержать своего супруга, Бенджамина Мильпье, в длинном красном платье от Christian Dior, которое дополнил атласный клатч в тон и украшения из белого металла.

А на фестиваль AFI Fest - Американского института кинематографии, проходившего в Калифорнии, пришла в роскошном кутюрном платье из последней коллекции Christian Dior.