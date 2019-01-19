Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

Канцлер Германии прибыла на встречу в новом образе

Ангела Меркель Фото: Getty

Ангела Меркель, не так давно встретившаяся с главой правительства Великобритании Терезой Мэй в схожих образах, была замечена в Берлине в новом наряде.

Как сообщается, накануне канцлер Германии встречала у себя в канцелярии президента Италии Серджо Маттареллу. По случаю чего выбор ее одежды пал на пиджак зеленого цвета с открытым горлом и на пуговицах. Дополнили образ уже привычные нам черные классические брюки и туфли. Тогда как на шее госпожи Меркель красовалось достаточно скромное серое украшение.

Ангела Меркель. Фото: Getty

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу, по причине чего надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. При чем шею госпожи Меркель украшало то самое ожерелье.

Накануне в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.