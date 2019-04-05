Очень освежает: Ангела Меркель в изумрудном пиджаке посетила Дублин

Изумрудный цвет к лицу канцлеру Германии

Ангела Меркель в Дублине Фото: AFP

Пришла весна и желание добавить яркости в свой гардероб появилось даже у канцлера Германии Ангелы Меркель – сторонника более спокойных и серых оттенков.

Для официального визита в Дублин политик выбрала красивый изумрудный пиджак в сочетании с голубой майкой. Как обычно, мы видим Меркель в однотипном наряде – пиджаке без воротниками и с карманами, а также черных классических брюках. Стоит отметить, что в таком цвете немецкая чиновница выглядит свежо и помолодевшей.

Ангела Меркель в изумрудном пиджаке с премьер-министром Ирландии Лео Варадкар Фото: AFP

В коллекции украшений Ангелы Меркель пополнение – новые бусы черного цвета, которые декорированы бирюзовыми бусинками. В макияже и прическе все традиционно – натуральный вид и просто аккуратно причесанные волосы. Из обуви политик выбрала классические черные туфли на низком ходу.

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу и надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. При чем шею госпожи Меркель украшало то самое ожерелье.

Накануне в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

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