Очень сексуально: Эмили Ратаковски в рекламе аромата Paco Rabanne

Модель Эмили Ратаковски снялась в ролике, посвященном аромату Paco Rabanne

Эмили Ратаковски. Фото: instagram/emrata

Не так давно бренд Lancôme презентовал новую рекламную кампанию своего культового аромата La vie est belle, лицом которой стала актриса Джулия Робертс. И по его следам Paco Rabanne выпустил ролик в честь своего парфюма – Pure XS, представлять который выпала честь модели Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

По сюжету мини-фильма, Эмили переходит из комнаты в комнату, а за ее спиной в прямом смысле падают мужчины, сраженные наповал ароматом ее духов. Девушка постепенно снимает с себя драгоценности, расстегивает юбку, и вот уже соскальзывает на пол последняя деталь ее вечернего наряда, оставляя ее полностью обнаженной.

Напомним, ранее бренд Dior презентовал обновленную помаду Rouge Dior — Ultra Rouge. И она стала первым продуктом, созданным на водной основе, а не на масляной или восковой, как все его предшественники.

А Givenchy представил свою осеннюю коллекцию средств для макияжа, получившую название Midnight Skies. Как рассказал арт-директор бренда Николя Деженн, вдохновением для него послужило легендарное платье Одри Хепберн из фильма "Забавная мордашка", созданное в свое время модельером Юбером де Живанши. Именно поэтому основным цветом новой линейки стал красный.