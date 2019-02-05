Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

Первая леди Америки снова продемонстрировала безупречный вкус

Мелания Трамп Фото: Getty

Дональд и Мелания Трамп, которые на выходные отправлялись из холодного зимнего Вашингтона в теплую Флориду, где у них есть уютное поместье, вернулись домой. Как сообщается, семья президента США вместе с 12-летним сыном в Палм-Бич не только отдыхала, но и посетила одно из самых ярких и ожидаемых в Америке событий – Super Bowl – Суперкубок Национальной футбольной лиги.

Дональд и Мелания Трамп вернулись в Вашингтон. Фото: Getty

Для возвращения в столицу Мелания Трамп надела синий total-look. На ней были темно-синие узкие джинсы, свитер, наброшенное сверху телое пальто и даже туфли-лодочки на высоком каблуке. Дополнили стильный образ первой леди США едва завитые локоны и ее любимые смоки-айз.

Дональд и Мелания Трамп вернулись в Вашингтон. Фото: Getty

А вот сам Дональд Трамп, кажется, даже чемодан с собой не брал. Поскольку вернулся он из поездки в очень похожей одежде, в которой и улетал – даже галстук был тем самым.

Напомним, ранее Мелания Трамп открыла рождественский бал в Белом доме в мерцающем белом платье Celine. Накануне первая леди Америки побывала на благотворительном мероприятии, куда надела бюджетный жакет в сине-красную клетку от Tomas Maier. А во время недавнего визита в Аргентину умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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