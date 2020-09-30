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Огромные витражи и мистическое пение хора: в Париже прошел показ Dior

Сегодня, 14:26

Мероприятие посетила Наталья Водянова с мужем и другие знаменитости

Под пение женского хора a capella, в полутемном зале с огромными витражными окнами, состоялся показ Dior весна-лето 2021 в рамках Недели моды в Париже.

Предысторией показа стал фильм о вдохновительнице новой коллекции, знаменитой художнице-феминистке Лючии Маркуччи.

Продолжая начатый ею проект, главной фишкой показа Dior сделали витражные, словно из готических соборов, окна, которые были украшены коллажами из различных газетных вырезок. Каждое окно – семь метров в высоту. Именно они стали олицетворением "визуальной поэзии" Маркуччи.

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"Благодаря ее "собору поэзии", создавшему впечатляющую обстановку для показа #DiorSS21, работа и жизнь итальянской художницы Лючии Маркуччи стали предметом короткометражного фильма "Резать – значит думать", специально созданного по заказу Марии Грации Кюри, креативного директора Christian Dior. Режиссером выступила Алина Марацци. В этом уникальном кинематографическом проекте с участием персонажа, выступающего в роли альтер эго художницы, исследуются мощные работы Маркуччи с обширным доступом к ее архивам и подробными интервью с самой женщиной", – говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте Christian Dior.

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На зрителей первый показ парижской Недели моды мог произвести мистическое и даже мрачное впечатление – все из-за необычного женского пения и антуража, чего не скажешь о самой коллекции, которая отличается светлой, и, если можно так выразиться, "позитивной" палитрой красок.

Модный показ посетили такие звездные гости, как Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно, Мэйси Уильямс, Людивин Санье и другие.

Фото: Getty; Vogue
Фото: Getty; Vogue
Фото: Getty; Vogue
Фото: Getty; Vogue
Фото: Getty; Vogue
Фото: Getty; Vogue
Фото: Getty; Vogue

Напомним, в Париже стартовала Неделя моды. Узнайте расписание всех показов.

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