Ольге Сумской – 53: ТОП-10 роскошных вышиванок культовой актрисы
Любимый дизайнер украинской актрисы – Юля Магдыч
Украинской актрисе Ольге Сумской сегодня, 22 августа, исполняется 53 года. На свой возраст звезда совсем не выглядит, иногда ее даже путают со старшей дочерью Тоней. Ольга – не просто культовая актриса, которая сыграла в известных украинских фильмах, но и пропагандирует национальную одежду.
Ольга Сумская недавно вспомнила сложные роды. Все подробности в видео:
В честь дня рождения культовой украинской звезды Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-10 самых роскошных вышиванок Ольги Сумской.
В многочисленных интервью Ольга Сумская неоднократно признавалась, что ее гардероб заполнен украинскими вышитыми рубашками и платьями. И вправду, почти на каждом светском мероприятии украинская "Роксолана" демонстрирует роскошные вышитые наряды. Ее любимый украинский дизайнер – Юлия Магдыч. Именно от нее у Сумской больше всего вышиванок. Есть в арсенале актрисы и старинные варианты, которые перешли ей по наследству.
Напомним, что младшая дочь Сумской Анна в этом году закончила школу. Звездная мама пришла на последний звонок в эффектной длинной вышиванке темно-синего оттенка.
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