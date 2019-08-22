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Ольге Сумской – 53: ТОП-10 роскошных вышиванок культовой актрисы

Любимый дизайнер украинской актрисы – Юля Магдыч

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:29
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Украинской актрисе Ольге Сумской сегодня, 22 августа, исполняется 53 года. На свой возраст звезда совсем не выглядит, иногда ее даже путают со старшей дочерью Тоней. Ольга – не просто культовая актриса, которая сыграла в известных украинских фильмах, но и пропагандирует национальную одежду.

Ольга Сумская недавно вспомнила сложные роды. Все подробности в видео:

В честь дня рождения культовой украинской звезды Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-10 самых роскошных вышиванок Ольги Сумской.

Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
Самые эффектные вышиванки Ольги Сумской
Фото: instagram.com/olgasumska
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В многочисленных интервью Ольга Сумская неоднократно признавалась, что ее гардероб заполнен украинскими вышитыми рубашками и платьями. И вправду, почти на каждом светском мероприятии украинская "Роксолана" демонстрирует роскошные вышитые наряды. Ее любимый украинский дизайнер – Юлия Магдыч. Именно от нее у Сумской больше всего вышиванок. Есть в арсенале актрисы и старинные варианты, которые перешли ей по наследству.

Напомним, что младшая дочь Сумской Анна в этом году закончила школу. Звездная мама пришла на последний звонок в эффектной длинной вышиванке темно-синего оттенка.

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